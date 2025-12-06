Il New Me Tour di Marcello Sutera arriva in Romagna

Ravennatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A dicembre, il bassista e compositore romagnolo Marcello Sutera parte con il suo tourNew Me”, affiancato da un ensemble di musicisti e ospiti speciali. Dopo la tappa riminese di martedì 9 dicembre al Teatro Supercinema di Santarcangelo, il tour arriva a Ravenna sabato 20 dicembre, al Teatro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

