Il New Me Tour di Marcello Sutera arriva in Romagna

A dicembre, il bassista e compositore romagnolo Marcello Sutera parte con il suo tour “New Me”, affiancato da un ensemble di musicisti e ospiti speciali. Dopo la tappa riminese di martedì 9 dicembre al Teatro Supercinema di Santarcangelo, il tour arriva a Ravenna sabato 20 dicembre, al Teatro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

https://altarimini.it/santarcangelo-parte-il-tour-del-bassista-romagnolo-marcello-sutera.php - facebook.com Vai su Facebook

Marcello Sutera porta ‘NEW ME’ nei teatri italiani: a Milano il 18 dicembre - Il bassista e compositore romagnolo presenta il suo nuovo progetto con un tour di dicembre e un album che unisce ricerca musicale e impegno sociale. Riporta funweek.it

Santarcangelo: parte il tour del bassista romagnolo Marcello Sutera - Appuntamento il 9 dicembre al teatro Supercinema di Santarcangelo di Romagna ... Secondo altarimini.it

Parte da dicembre il "New Me Tour" di Marcello Sutera con grandi ospiti - Parte a dicembre il "New Me Tour" di Marcello Sutera, un viaggio musicale tra jazz e soul con grandi ospiti e un nuovo disco di inediti. Lo riporta msn.com

Marcello Sutera, al via il 'New me tour' nei teatri italiani. Date e appuntamenti - Il bassista e compositore sarà accompagnato da un ensemble di musicisti di altissimo livello con tanti ospiti speciali ... Lo riporta affaritaliani.it

MARCELLO SUTERA ORCHESTRA – “NEW ME” TOUR - Dopo anni di collaborazioni con artisti internazionali e progetti che hanno unito eleganza orchestrale e groove contemporaneo, Marcello Sutera presenta il suo nuovo lavoro discografico “NEW ME”, in ... Da online-jazz.net

Al via il tour del bassista Marcello Sutera con grandi ospiti della musica italiana e internazionale - Dopo anni di collaborazioni con artisti internazionali e progetti che hanno unito eleganza orchestrale e groove contemporaneo, Marcello Sutera presenta il suo nuovo lavoro discografico “NEW ME”, in ... Scrive chiamamicitta.it