Il Napoli resta interessato a Mainoo ma non potrà aspettare all’infinito le tempistiche dello United Fabrizio Romano

Ilnapolista.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione attorno a Kobbie Mainoo si fa sempre più delicata in casa Manchester United. Il giovane talento inglese è sempre più orientato verso una possibile partenza in prestito, con il Napoli che osserva attentamente gli sviluppi. Gli aggiornamenti di Romano. Napoli-Mainoo: l’aggiornamento di Romano. Ecco cosa ha detto Romano su Youtube: « Quando un collega inglese ha chiesto ad Amorim perché non utilizzasse Kobbie Mainoo. La risposta dell’allenatore dimostra ancora una volta quanto la situazione si stia facendo tesa. Amorim ha dichiarato: «Voi amate Kobbie Mainoo? È un ragazzo dell’Academy del Manchester United, gioca per la Nazionale inglese, ma questo non vuol dire che io debba utilizzarlo quando non credo sia il momento giusto per farlo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il napoli resta interessato a mainoo ma non potr224 aspettare all8217infinito le tempistiche dello united fabrizio romano

© Ilnapolista.it - Il Napoli resta interessato a Mainoo ma non potrà aspettare all’infinito le tempistiche dello United (Fabrizio Romano)

News recenti che potrebbero piacerti

napoli resta interessato mainooIl Napoli resta interessato a Mainoo ma non potrà aspettare all’infinito le tempistiche dello United (Fabrizio Romano) - Il consueto punto di mercato di Fabrizio Romano, che aggiorna sulla situazione Mainoo- Riporta ilnapolista.it

napoli resta interessato mainooDall'Inghilterra confermano: il Napoli vuole Mainoo a gennaio. In estate il no dello United - Come anticipato da TuttoMercatoWeb nei giorni scorsi, il ritorno di fiamma del Napoli per Kobbie Mainoo è realtà. Secondo tuttomercatoweb.com

napoli resta interessato mainooMainoo subito a gennaio? Tmw: "Non c'è altro profilo perfetto come lui" - Un giocatore giovane, forte, elogiato dal portale, ritenuto perfetto per le esigenze della squadra allenata da Conte, ... Riporta tuttonapoli.net

Mainoo è aperto a un trasferimento al Napoli, bisognerà capire cosa deciderà di fare lo United (Fabrizio Romano) - Il centrocampista dello United, fermo in panchina anche durante l’ultimo turno di Premier League ... Lo riporta ilnapolista.it

napoli resta interessato mainooCalcio Napoli, caccia al centrocampista: occhi su Goretzka e pista calda Mainoo - Calcio Napoli, caccia al centrocampista: occhi su Goretzka e pista calda Mainoo i nomi sul taccuino del ds Manna ... Segnala 2anews.it

napoli resta interessato mainooCalciomercato Napoli, assalto al centrocampo: Mainoo prima scelta per Conte! Manna valuta due colpi a gennaio, ma resta il nodo Lucca - Calciomercato Napoli, emergenza in mediana: riattivati i contatti per Mainoo, con Manna che studia le alternative per Conte! Segnala calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Resta Interessato Mainoo