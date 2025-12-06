Il Napoli resta interessato a Mainoo ma non potrà aspettare all’infinito le tempistiche dello United Fabrizio Romano
La situazione attorno a Kobbie Mainoo si fa sempre più delicata in casa Manchester United. Il giovane talento inglese è sempre più orientato verso una possibile partenza in prestito, con il Napoli che osserva attentamente gli sviluppi. Gli aggiornamenti di Romano. Napoli-Mainoo: l’aggiornamento di Romano. Ecco cosa ha detto Romano su Youtube: « Quando un collega inglese ha chiesto ad Amorim perché non utilizzasse Kobbie Mainoo. La risposta dell’allenatore dimostra ancora una volta quanto la situazione si stia facendo tesa. Amorim ha dichiarato: «Voi amate Kobbie Mainoo? È un ragazzo dell’Academy del Manchester United, gioca per la Nazionale inglese, ma questo non vuol dire che io debba utilizzarlo quando non credo sia il momento giusto per farlo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
