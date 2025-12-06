il musical the book of mormon irriverente e molto divertente debutta al tam arcimboldi di milano il video di amicait

(askanews) – Irriverente e molto provocatorio, non un Musical come gli altri, The Book of Mormon arriva in Italia per la prima volta in assoluto al TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 10 al 21 dicembre 2025. Con una comicità esplosiva e intelligente, lo spettacolo racconta la storia di due giovani missionari mormoni, Elder Price ed Elder Cunningham, inviati in Uganda per convertire gli abitanti del villaggio al mormonismo. Tuttavia, la realtà che incontrano, segnata da povertà, guerra, malattie e disperazione, mette alla prova le loro convinzioni religiose e li costringe a confrontarsi con la distanza tra la dottrina idealizzata e la vita reale. 🔗 Leggi su Amica.it

