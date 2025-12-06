Il monologo di Crozza | In Italia famiglie più povere di 20 anni fa hanno così fame che il cane di Atreju se lo fanno in umido

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza riflette sul ruolo di Atreju nel dibattito politico e sulle divisioni dell’opposizione, nonché sull’economia italiana in difficoltà e sui continui cambi di rotta dell’Europa tra gas russo, green deal e riarmo. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ ( www.discoveryplus.it )” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il monologo di Crozza: “In Italia famiglie più povere di 20 anni fa, hanno così fame che il cane di Atreju se lo fanno in umido”

News recenti che potrebbero piacerti

Ecco perché è importante che in Italia venga approvata la legge sul consenso esplicito. Il monologo di Maurizio Crozza sulle violenze e abusi contro le donne. #FratelliDiCrozza torna venerdì in prima serata sul @nove - facebook.com Vai su Facebook

Crozza e l’ex Ilva: un monologo tra acciaio, silenzi e promesse evaporate - Il monologo di Crozza sull’ex Ilva è una radiografia impietosa di promesse mancate, operai lasciati soli e politica distratta. Si legge su affaritaliani.it

Crozza spara sull’UE: tra guerra, gas e riarmo “Prima green, poi gas, ora bombe” - Crozza trasforma Atreju nel “Sanremo della politica” e attacca Europa, opposizione e governo: nel monologo i numeri dell’Italia più povera e ... Lo riporta affaritaliani.it

Il monologo di Maurizio Crozza sulla Flotilla e la Striscia di Gaza: «C'è un momento nella storia in cui se vuoi cambiare le cose devi essere irresponsabile per forza» - «Vi rendete conto che con delle barchette a vela, la Flotilla ha provato a sfidare un ricercato internazionale che si crede Mosè. Scrive vanityfair.it

Crozza e il monologo sulla Flotilla: «Li hanno chiamati irresponsabili, ma senza irresponsabili non si cambia la storia» - Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza dedica il primo monologo della nuova ... Secondo video.corriere.it

Crozza veste i panni di Roccella e Nordio: così il surreale duo ministeriale stravolge la narrazione del Paese - Maurizio Crozza trasforma Roccella e Nordio in un duo ministeriale che rovescia i dati sulla violenza di genere e non solo ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Maurizio Crozza e il nuovo monologo sul mancato Premio Nobel a Trump: «Soldi soldi soldi, lo sterminio renderà». Il video - Adesso è un cimitero però lo miglioriamo un po'» dice il Trump di Maurizio Crozza nella seconda puntata di Fratelli di Crozza, in onda in prima serata sul NOVE e in ... Da vanityfair.it