Il monologo di Crozza | In Italia famiglie più povere di 20 anni fa hanno così fame che il cane di Atreju se lo fanno in umido

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza riflette sul ruolo di Atreju nel dibattito politico e sulle divisioni dell’opposizione, nonché sull’economia italiana in difficoltà e sui continui cambi di rotta dell’Europa tra gas russo, green deal e riarmo. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ ( www.discoveryplus.it )” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

