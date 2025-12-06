Il monito sempre attuale di Jd Vance all’Europa | È nemica di se stessa non abbia paura dei suoi valori
Il discorso pronunciato dal vice presidente americano Jd Vance il 17 febbraio scorso a Monaco di Baviera rimane una pietra miliare sul concetto di Europa e sull’importanza che essa ha rivestito e riveste nell’Occidente. Un monito sempre attuale su cui sarebbe necessario riflettere. Le parole di Vance sull’Europa. “ Ci riuniamo a questa conferenza, ovviamente, per discutere di sicurezza-disse Vance-. E di solito intendiamo minacce alla nostra sicurezza esterna. Vedo molti, molti grandi leader militari riuniti qui oggi. Ma mentre l’amministrazione Trump è molto preoccupata per la sicurezza europea e crede che possiamo arrivare a un ragionevole accordo tra Russia e Ucraina, e crediamo anche che sia importante nei prossimi anni che l’Europa faccia un grande passo avanti per provvedere alla propria difesa, la minaccia che mi preoccupa di più nei confronti dell’Europa non è la Russia, non è la Cina, non è nessun altro attore esterno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
