Il monito e le reazioni | Severo ma dà speranza No alla rassegnazione

"Un discorso severo, ma anche di grandissima speranza perché poi alla fine, come ha detto l’arcivescovo, bisogna farsi avanti. E quindi, nel mio piccolo, io mi sento tra quelli che si sono fatti avanti". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, esce dalla Basilica di Sant’Ambrogio dopo avere ascoltato attentamente il tradizionale “ Discorso alla città “, alla vigilia di Sant’Ambrogio (quest’anno con un giorno di anticipo). "Siamo in tanti e credo che ci sia la possibilità di far sì che la casa non crolli", sottolinea il primo cittadino facendo suo l’appello. "La cosa che fa paura è che ci sia invece l’atteggiamento di rassegnazione, che è la cosa più pericolosa che ci possa essere, ma non credo che prevarranno sentimenti di rassegnazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

