Il momento di difficoltà di Belen e la vicinanza della sorella Cecilia | Telefonate lunghissime
Come noto, è nei momenti difficili che gli affetti si fanno di un’importanza vitale, fondamentale. Lo dimostra il caso di Belen Rodriguez, che in queste settimane complicate sta ritrovando l’amore e la vicinanza della sorella Cecilia. Le due, come noto, avevano passato un lungo periodo senza. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Un aiuto concreto per chi è in difficoltà abitativa Il Comune di San Giovanni Lupatoto attiva un nuovo bando per sostenere le famiglie che affrontano spese pesanti di affitto, mutuo, luce e gas. Un supporto reale per chi vive un momento di fragilità, con priorit - facebook.com Vai su Facebook
Periodo complesso per Belen Rodriguez: la vicinanza della sorella Cecilia - La conferma che la showgirl argentina non starebbe passando un momento semplice arriva purtroppo da più fronti. Da iodonna.it