Il mistero dell’unghia di Chiara Poggi analizzata dal Ris e poi sparita nel nulla

Garlasco (Pavia) – Un domanda importante nella storia genetica dell’omicidio di Garlasco: dov’è la decima unghia? Un’unghia di Chiara Poggi tagliata come le altre nell’autopsia e uscita dai radar degli accertamenti scientifici, fino alla perizia genetico-forense di Denise Albani per l’incidente probatorio di Pavia, che si interroga su quale sia stato il suo destino. Storia e cronistoria. È il 2014. Davanti alla prima sezione della Corte d’assise d’appello di Milano, nuovo processo di secondo grado a carico di Alberto Stasi per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Il 14 maggio il professor Francesco De Stefano, ordinario di Medicina legale all’Università di Genova, riceve l’incarico di una perizia sul capello trovato nella mano sinistra e sui margini ungueali della giovane vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il mistero dell’unghia di Chiara Poggi, analizzata dal Ris e poi sparita nel nulla

