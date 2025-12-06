Il ’Mille Colori’ trasloca al porto Mamme in rivolta | Vicenda assurda

Saputo del trasloco è scoppiata la protesta delle 22 famiglie con i figli iscritti alla scuola dell’Infanzia Mille Colori. Meno di 48 ore fa l’amministrazione comunale ha fatto sapere che la materna Mille Colori traslocherà: dall’attuale piano terra della Carducci, in centro storico approderà al piano terra della primaria Giansanti, in via Livorno, zona porto. "Ma noi non siamo d’accordo – dice una mezza dozzina di genitori quali portavoce delle 22 famiglie –. Di questo trasloco avremmo dovuto sapere a gennaio, prima che iscrivessimo i bambini. E’ assurdo che una questione del genere non abbia una programmazione e che si venga a sapere un aspetto così importante senza nessun coinvolgimento delle famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

