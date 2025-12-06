Il Milan Femminile batte 2-0 le padrone di casa del Napoli Women | zona Champions agganciata

Il Milan Femminile batte in trasferta il Napoli Women e torna al successo in Serie A dopo due partite. Agganciata ora la zona Champions. In gol Grimshaw e Appiah. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan Femminile batte 2-0 le padrone di casa del Napoli Women: zona Champions agganciata

