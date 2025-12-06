Il messaggio di Atreju | libertà di confronto ma basta anatemi contro la destra
«Secondo una tradizione orale da me raccolta a Ginevra negli ultimi anni della prima guerra mondiale, Michele Serveto avrebbe detto ai giudici che lo avevano condannato al rogo: “Brucerò, ma questo è soltanto un fatto. Continueremo a discutere nell’eternità”» (J.L. Borges, Storia dell’eternità). Intendiamoci: fanno bene ad andarci. È un dato importante, molto positivo. Parlo della festa di Atreju. E di tutti i politici, sindacalisti, intellettuali, giornalisti, che vantano un’appartenenza progressista. Io ne sono felice, lo scrivo. Per spiegarlo bene, ci vorrebbe più di un pezzo. Leggi anche Atreju 2025, Arianna Meloni: che peccato non avere Schlein e Conte sul palco insieme. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
