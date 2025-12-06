Il mercato dei metalli e dei chip fatica a tenere il passo dell’IA

Linkiesta.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da qualche tempo l’idea dell’intelligenza artificiale come tecnologia senza limiti si misura con un fatto più concreto e forse banale: le risorse non bastano a costruire l’infrastruttura che dovrebbe sostenerla. La crescita dell’IA non dipende solo da algoritmi migliori o da capitali più consistenti; richiede rame per le reti elettriche, chip di memoria per i data center e impianti industriali in grado di reggere una domanda in continuo aumento. La parte materiale dell’economia digitale procede però con ritmi molto più lenti dell’innovazione software e non può espandersi allo stesso passo, soprattutto in un mercato dell’energia e dei materiali già sotto pressione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

il mercato dei metalli e dei chip fatica a tenere il passo dell8217ia

© Linkiesta.it - Il mercato dei metalli e dei chip fatica a tenere il passo dell’IA

Scopri altri approfondimenti

Samsung sfida TSMC nel mercato dei chip - Il settore dei semiconduttori sta assistendo a una mossa strategica che potrebbe ridisegnare gli equilibri del mercato globale. tomshw.it scrive

mercato metalli chip faticaPrezzo dell’ittrio fuori controllo: così la corsa delle terre rare minaccia l’intero mercato dei chip - L’ittrio vola a prezzi record e la filiera dei semiconduttori rischia nuovi blocchi: la geopolitica ridisegna le terre rare. Scrive greenme.it

Como, con le "piccole" fai fatica: l'andamento della squadra nelle partite alla portata, il mercato e le parole di Fabregas - La squadra lombarda, dopo aver raggiunto una salvezza facile nello scorso campionato, questa stagione ha iniziato un percorso di crescita importante, dove punta a lottare fino ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Metalli Chip Fatica