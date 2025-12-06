Il meraviglioso mondo di Monet Quando l’arte digitale fa sognare

Allo Spazio Ventura nel cuore di Lambrate la parola d’ordine è “edutainment”. Un connubio tra educazione ed ententairment che trova la sua realizzazione nella mostra immersiva “Claude Monet: the immersive experience”, aperta al pubblico sino al 4 aprile 2026. Un capolavoro immersivo con tecnologia 4 k che ripercorre le opere più iconiche del padre dell’Impressionismo, per celebrare il prossimo centenario della sua scomparsa, ricorsa proprio ieri, giorno dell’apertura. L’esposizione, presentata da Exhibition Hub, leader mondiale delle mostre immersive, in collaborazione con Fever, piattaforma globale per la scoperta di esperienze d’intrattenimento dal vivo e con il patrocinio di Municipio 3, conta oltre 300 capolavori proiettati in 2 mila metri quadrati di “arte immersiva” e realtà virtuale, per mostrare l’importante valore educativo e salvifico dell’espressione artistica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il meraviglioso mondo di Monet. Quando l’arte digitale fa sognare

