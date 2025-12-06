Il lungo ponte dell’Immacolata Nell’Empolese mercatini di Natale shopping concerti caldarroste e vin brulé
Empolese Valdelsa, 6 dicembre 2025 – Un weekend da dedicare al turismo natalizio . senza andar lontano. Dal Natale in Ceramica (quello di Montelupo Fiorentino ) alle letture per i più piccoli, dai giochi in piazza ai concerti, tutti pronti a vivere tre giorni di eventi che intrecciano tradizione, cultura, arte e atmosfere festive, offrendo a residenti e “forestieri” un ponte dell’Immacolata ricco di occasioni. Empoli si conferma cuore pulsante delle festività con “Empoli Città del Natale” per chi, in questo ponte dell’Immacolata vorrà restare nei paraggi. Oggi dalle 9 alle 19 la frazione di Sovigliana si anima con “Natal’è Insieme”, organizzato dai commercianti locali in collaborazione con le associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il lungo ponte dell'Immacolata porta nel pieno dello spirito natalizio con tante lucine, storie e spettacoli a tema e laboratori, creativi ma anche astronomici LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/12/cosa-fare-con-i-bambini-nel-weekend-dellimmacolata-il-5 - facebook.com Vai su Facebook
Dicembre regala il primo, lungo, ponte. La festa dell’Immacolata si presenta come occasione unica per entrare nel pieno del clima natalizio e organizzare un breve viaggio alla scoperta delle città e dei borghi illuminati e addobbati di Clara D'Acunto Vai su X
Il ponte più lungo del mondo è in Italia, si trova proprio qui - Nel nostro paese abbiamo l'ennesimo record: il p onte tibetano più lungo del mondo. Da esquire.com