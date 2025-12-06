Il lungo ponte dell’Immacolata Nell’Empolese mercatini di Natale shopping concerti caldarroste e vin brulé

Empolese Valdelsa, 6 dicembre 2025 – Un weekend da dedicare al turismo natalizio . senza andar lontano. Dal Natale in Ceramica (quello di Montelupo Fiorentino ) alle letture per i più piccoli, dai giochi in piazza ai concerti, tutti pronti a vivere tre giorni di eventi che intrecciano tradizione, cultura, arte e atmosfere festive, offrendo a residenti e “forestieri” un ponte dellImmacolata ricco di occasioni. Empoli si conferma cuore pulsante delle festività con “Empoli Città del Natale” per chi, in questo ponte dell’Immacolata vorrà restare nei paraggi. Oggi dalle 9 alle 19 la frazione di Sovigliana si anima con “Natal’è Insieme”, organizzato dai commercianti locali in collaborazione con le associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

