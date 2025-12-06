Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo L’Equipe L’Olympique Lione ha preso contatti per informarsi sulla possibilità di ingaggiare Axel Disasi dal Chelsea a gennaio, in prestito per il resto della stagione. L’allenatore del Lione Paulo Fonseca è apparentemente preoccupato di perdere sia Clinton Mata che Moussa Niakhate per la prossima Coppa d’Africa. Pertanto, oltre a cercare di siglare un accordo per portare in prestito l’attaccante del Real Madrid Endrick, il club sta cercando di rafforzare anche il reparto di difensore centrale della squadra. Intanto Disasi non trova posto nella rosa del Chelsea in questo momento e con Enzo Maresca la situazione non sembra destinata a cambiare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Lione contatta Disasi – Soccer News