PISTOIA È stata inaugurata ieri, e rimarrà visitabile fino al giorno dell’Epifania, all’interno del Battistero la mostra itinerante "Bandiere dei Cammini Italiani", promossa da Feder.Cammini in collaborazione con il Comune, con il sostegno di Anci e Toscana Promozione. L’esposizione riunisce un centinaio di bandiere dei principali cammini italiani: simboli che raccontano territori, storie millenarie, spiritualità, natura e quel patrimonio diffuso che sempre più viandanti scelgono. "Questa esposizione – evidenzia Alessandro Sabella, assessore al turismo e delegato Anci Toscana per i cammini storici e religiosi – chiude simbolicamente il percorso legato al Giubileo 2025 e ripercorre idealmente i tanti cammini italiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il legame con i Cammini storici. Inaugurata la mostra ufficiale