Il lato pop di Atreju e quel vittimismo meloniano travestito da goliardia

«Sei diventata forte» Atreju. Torna, con un titolo che suona come una rivalsa, l’appuntamento più ‘fascio-pop’ dell’anno. L’edizione 2025 della festa di Fratelli d’Italia – la «più lunga di sempre», rivendicano con orgoglio gli organizzatori – torna a casa, sotto Castel Sant’Angelo, all’ombra del Cupolone, dopo l’incursione dell’anno scorso al Circo Massimo. Dal profilo Instagram di Atreju. Una Atreju formato Sanremo. A pochi mesi dal referendum sulla riforma che introduce la separazione delle carriere in magistratura, le due sale principali sono non a caso dedicate a una vittima della malagiustizia come Enzo Tortora e al magistrato ucciso dalla mafia, Rosario Livatino. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il lato pop di Atreju e quel vittimismo meloniano travestito da goliardia

