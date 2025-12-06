Il Kazakistan si veste d’arte
Apre ad Almaty il primo museo di arte contemporanea dell’ex repubblica sovietica del Kazakistan con un fitto programma di eventi che include la collettiva Qonaqtar e I Understand Everything e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
