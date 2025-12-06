Il gruppo che controlla Moschino e Alberta Ferretti licenzia 221 persone | Rischio che perdano il lavoro a Natale

Il rischio è che i licenziamenti scattino proprio a Natale, colpendo oltre duecento persone tra Milano e San Giovanni in Marignano. Per questo arriva il grido di “forte preoccupazione” della Filctem Cgil sulla vertenza del Gruppo Aeffe, che controlla gli storici marchi della moda Moschino e Alberta Ferretti. L’azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo a ottobre 2025, la seconda nel giro di un anno, e riguarda 221 dipendenti sui 540 della società. L’azienda è in crisi: il bilancio semestrale 2025 registra ricavi per circa 100 milioni di euro, con un ulteriore -27,8% rispetto al 2024, che già si era chiuso con un calo del 21%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

