Il Giardino di Ninfa apre l' 8 dicembre per Etikey Solidarietà e bellezza

AGI - La Fondazione Roffredo Caetani ha annunciato un'iniziativa speciale che coniuga la valorizzazione del suo inestimabile patrimonio con un concreto impegno di responsabilità sociale. Il Giardino di Ninfa, icona di armonia e cura del territorio, aprirà le sue porte eccezionalmente al pubblico lunedì 8 dicembre, in un periodo in cui è abitualmente chiuso. L'intera somma raccolta con i biglietti della giornata sarà interamente devoluta a Etikey – Impresa Sociale, una realtà nata a Latina dall'incontro tra il Centro Donna Lilith APS e Diaphorá APS. Queste due associazioni sono attive da anni nella promozione dei diritti e nell' inclusione sociale. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Giardino di Ninfa apre l'8 dicembre per Etikey. Solidarietà e bellezza

