Il GGG – Il grande gigante gentile | tutto quello che c’è da sapere sul film

Il GGG – Il grande gigante gentile: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, sabato 6 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il GGG – Il grande gigante gentile (The BFG), film del 2016 diretto da Steven Spielberg. Primo film diretto da Spielberg ad essere prodotto e distribuito dalla Walt Disney, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1982 scritto da Roald Dahl. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. In un orfanotrofio di Londra, nel pieno della notte, l’orfanella Sofia Tibbs non riesce a dormire. Sentendo dei rumori per strada, si affaccia alla finestra e viene catturata da un gigante incappucciato, il quale scappa via verso il nord del paese, non facendosi notare da nessun umano. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il GGG – Il grande gigante gentile: tutto quello che c’è da sapere sul film

Contenuti che potrebbero interessarti

Serata dedicata a grandi e piccini in compagnia de “Il GGG - Il grande gigante gentile”, oggi in prima serata su #Italia1 - facebook.com Vai su Facebook

"Il GGG: il grande gigante gentile": trama, come finisce e qual è il significato del film - Il grande gigante gentile": trama completa, come finisce e significato profondo della fiaba diretta da Spielberg ... Secondo tag24.it

Il GGG – Il grande gigante gentile, Italia 1/ Trama e cast del film fiaba di Spielberg, oggi 30 novembre 2024 - Il grande gigante gentile è un film di Steven Spielberg che ritorna al fantastico alla sua maniera: grandi effetti speciali e molta emozione Il GGG – Il grande gigante gentile, diretto da ... Segnala ilsussidiario.net

Il GGG – Il grande gigante gentile, Italia 1/ Uno straordinario Spielberg, oggi, sabato 16 dicembre 2023 - Il grande gigante gentile, di Steven Spielberg, è un mix di effetti speciali strabilianti e sentimenti, tipici del grande cineasta, e andrà in onda oggi, sabato 16 dicembre, su Italia 1 alle ... Lo riporta ilsussidiario.net

All’Astra di Sassari "GGG: Grande Gigante Gentile" - E' un classico della letteratura per ragazzi scritto da Roald Dahl che ha trovato grande fortuna anche al cinema. Scrive unionesarda.it

«Il Grande Gigante Gentile», personaggio buono e generoso della favola diretta da Spielberg - Il Grande Gigante Gentile» è un film del 2016 diretto da Steven Spielberg, con protagonisti Ruby Barnhill, Mark Rylance, Rebecca Hall, Jemaine Clement, Bill Hader e Penelope Wilton. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Il Grande Gigante Acchiappasogni - Come tantissimi altri bambini, da piccolo ho letto il libro di Roald Dahl, e da allora ne porto un bellissimo ricordo. Lo riporta mymovies.it