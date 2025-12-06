Il futuro dell' aeroporto Forlì Airport replica a Burani Avs | Mai venuto qui Non ci sono debiti

“Il consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra, Paolo Burani, è evidente, non si è mai affacciato in aeroporto a Forlì. E, cosa ancora più grave, non si è mai preoccupato di chiedere un incontro con i vertici della società di gestione per avere “notizie di prima mano””. Arriva la replica di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

