Il futuro dell' aeroporto Avs | Traffico negativo al Ridolfi Rendere operativa la strategia regionale

Assicurare uno sviluppo concreto e duraturo degli aeroporti di Forlì e Parma rendendo operativa la strategia regionale per gli scali minori e tenendo conto delle analisi fondate su sostenibilità economica, sicurezza, tutela ambientale e condizioni di mercato effettive. E' la richiesta di Paolo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

AEROPORTO DI SALERNO, ROTTE IN CALO: È ALLARME SUL FUTURO DELLO SCALO All' i numeri fanno preoccupare: meno , voli che si riducono, in calo . Dal territorio arriva un nuovo grid - facebook.com Vai su Facebook

Avs solleva dubbi in Regione: "Traffico passeggeri, trend negativo. Quali risorse per questo scalo?" - Il consigliere Burani interroga la giunta e parla di un deficit di 24 milioni, ma F. Come scrive msn.com

Forlì e Parma, aeroporti in crisi. Burani (Avs) chiede chiarimenti alla Regione - Mentre l'aeroporto di Rimini si prepara ad un 2026 di ulteriore crescita dopo i buoni numeri del 2025, per gli altri scali "minori" della Regione la situazione appare decisamente più complicata. Scrive msn.com

Toscana Aeroporti, nuovo record di traffico a ottobre +6,8% - Nuovo record mensile per Toscana Aeroporti, che negli scali di Firenze e Pisa supera per la prima volta la soglia dei 900mila passeggeri a ottobre 2025: sono stati 934mila i ... Scrive lanazione.it

Aeroporti e voli: il futuro è già qui - Controlli e imbarchi più veloci grazie alla biometria, meno bagagli smarriti e possibilità di spedirli dalle città, mezzi poco inquinanti e dalle forme evolute. Scrive panorama.it

Aeroporti italiani, traffico record e nuovo manifesto. Salvini: più investimenti, no a ulteriori tasse Ue - Nei giorni in cui gli aeroporti italiani celebrano il record di traffico passeggeri (circa 219 milioni di transiti) e di merci (1,25 milioni di tonnellate) una delle principali associazioni rivendica ... Riporta corriere.it