Lecce, 6 dicembre 2025 – La storia a lieto fine di Nardò non avrà strascichi. La commedia, recitata per 11 giorni, non zavorrerà, infatti, la posizione dei due ineffabili 'attori': Tatiana Tramacere, 27 anni, e il suo complice-spasimant e Dragos-Ioan Gheormescu di 30. Il procuratore di Lecce, Vincenzo Capoccia, avrebbe potuto iscrivere entrambi sul registro degli indagati, contestando il procurato allarme, magari aggiungendoci anche la simulazione di reato o il favoreggiamento. E, invece, si va verso l'archiviazione, si è trattato di un allontanamento volontario, nessuna ipotesi di reato. Dragos lascia intendere di essere stato convinto dalla ragazza.

Il finto sequestro di Tatiana. "Scusateci, ha organizzato tutto lei". La svolta dai video