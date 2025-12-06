Il finto sequestro di Tatiana Scusateci ha organizzato tutto lei La svolta dai video
Lecce, 6 dicembre 2025 – La storia a lieto fine di Nardò non avrà strascichi. La commedia, recitata per 11 giorni, non zavorrerà, infatti, la posizione dei due ineffabili ‘attori’: Tatiana Tramacere, 27 anni, e il suo complice-spasimant e Dragos-Ioan Gheormescu di 30. Il procuratore di Lecce, Vincenzo Capoccia, avrebbe potuto iscrivere entrambi sul registro degli indagati, contestando il procurato allarme, magari aggiungendoci anche la simulazione di reato o il favoreggiamento. E, invece, si va verso l’archiviazione, si è trattato di un allontanamento volontario, nessuna ipotesi di reato. Dragos lascia intendere di essere stato convinto dalla ragazza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
