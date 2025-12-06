Il film più amato di studio ghibli si trasforma in un must magico su netflix
studio ghibli e il capolavoro “la favola della principessa kaguya”. Tra i lavori più rinomati di Studio Ghibli si distingue, per la sua particolare raffinatezza estetica e profondità narrativa, il film “La favola della principessa Kaguya”, diretto da Isao Takahata e distribuito nel 2013. Questo capolavoro si caratterizza per uno stile artistico unico e un’interpretazione poetica della celebre fiaba giapponese, risultando tra le produzioni più apprezzate e premiate della casa di produzione. le caratteristiche principali di “la favola della principessa kaguya”. una narrazione fedele e artistica. Il film si ispira al racconto “Il racconto della corte di bamboo”, risalente al periodo Heian, e si distingue per la sua regia sensibile e stile visivo che utilizza colori pastello e tratti di pennello che richiamano la tecnica dell’acquerello. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
