Il figlio di mille uomini | tra realismo magico e spiritualismo esistenziale – Recensione
A visione terminata sembra ovvio dire come Il figlio di mille uomini appartenga a una categoria di opere che sfidano le convenzioni dello storytelling contemporaneo per recuperare una dimensione più lirica e poetica, vicina all’essenza primordiale del racconto classico. Diretto da Daniel Rezende, montatore di fama internazionale che qui firma la sua opera più matura dietro la macchina da presa dopo essersi già cimentato con successo in Bingo – O Rei das Manhãs (2017), il film adatta il celebrato e omonimo romanzo dello scrittore portoghese Valter Hugo Mãe, considerato da molti un testo inadattabile per la sua natura profondamente letteraria e sensoriale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Mantenimento figli maggiorenni: stop all'assegno se c'è reddito Il figlio maggiorenne deve provare la ricerca del lavoro. Stop all'assegno se guadagna mille... - facebook.com Vai su Facebook
Il figlio di mille uomini: tra realismo magico e spiritualismo esistenziale – Recensione - A visione terminata sembra ovvio dire come Il figlio di mille uomini appartenga a una categoria di opere che sfidano le convenzioni dello storytelling. Da superguidatv.it
Ricerca: «il figlio di mille uomini» - Dalla crisi climatica alla fantascienza scritta da uomini vista dalle femministe, dagli incubi dell'antropocene alla burocrazia temporale, dal realismo magico allo screampunk, tanti i temi nel ... Scrive fantascienza.com
Ricerca: «il figlio di mille uomini» - Nel vuoto dello spazio, una madre sfida l'ignoto per riavere suo figlio: fino a dove può spingersi l'amore oltre i confini dell'umanità? Secondo fantascienza.com