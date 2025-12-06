"Non sapevamo assolutamente nulla di questa vicinanza a CasaPound". Il Comune è laconico sul caso nato intorno al festival letterario "Letture Maceratesi - Rassegna esplicita" (inserito nel cartellone natalizio dell’amministrazione) che andrà in scena sabato e domenica prossimi allo Sferisterio (sala Cesanelli e Corridoio Innocenziano). L’evento è finito al centro della polemica in quanto è organizzato dall’associazione Castelli di Carta, ritenuta vicina a CasaPound. E alcuni relatori sono militanti del movimento di estrema destra. La questione è stata sollevata dal consigliere di opposizione Alberto Cicaré (Strada Comune), dal co-portavoce provinciale Avs Leonardo Piergentili e dal Partito democratico, che hanno sottolineato la presenza tra gli ospiti di "vari personaggi di centrodestra e estrema destra", definendosi "sconcertati per l’organizzazione del festival". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il festival della discordia: "Esponenti di CasaPound? Non ne sapevamo niente"