Il femminicidio di Ancona la procuratrice | I corsi per uomini violenti devono essere tempestivi

Nazif Musljia non ha mai partecipato al progetto perché non c’erano posti. La querela ritirata dalla moglie Sadjide gli ha dato la possibilità di tornare libero. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il femminicidio di Ancona, la procuratrice: “I corsi per uomini violenti devono essere tempestivi”

