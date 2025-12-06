il fatto non sussiste non sono una stalker

Esce da un anno di gogna. Lei che è una delle donne più eleganti d’Italia, lei che rappresenta lo stile, ma anche la sobrietà, lei accusata di stalking, reato gravissimo, e gettata in pasto ai cronisti. Ieri mattina finalmente il giudice l’ha prosciolta. Innocente. Ma la pena invece Elisabetta Franchi l’ha scontata. E si racconta in esclusiva al Giornale. Come ha passato questo periodo di gogna? «Un anno intero. L’ho passato malissimo. Associavano il mio nome alla parola stalking! Un’infamia. Le giuro che sognavo solo il giorno del proscioglimento». Sempre stata sicura? «Certo». È stata danneggiata? «Stalking è un’accusa talmente forte e infamante che mi faceva soffrire anche fisicamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

