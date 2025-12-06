Il doppio standard dell’Europa su Israele | critiche su Gaza ma vanno alla conferenza sulle armi del governo Netanyahu

L’ipocrisia del mondo intero, ma specialmente europei, è emersa platealmente in occasione della recente conferenza sponsorizzata dal ministero della Difesa israeliano. Al meeting in cui sono state presentate tecnologie testate durante le ultime campagne militari israeliane, soprattutto a Gaza, in Libano e Iran, hanno infatti partecipato i rappresentanti di molti Paesi, tra cui quelli che avevano criticato la sproporzionata reazione di Israele al 7 ottobre contro i civili della Striscia. Nonostante la tregua a Gaza più volte violata dalle Forze di Difesa Israeliane, gli europei sono accorsi per conoscere nei dettagli i nuovi ritrovati bellici israeliani con il pretesto della minaccia russa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il doppio standard dell’Europa su Israele: critiche su Gaza, ma vanno alla conferenza sulle armi del governo Netanyahu

