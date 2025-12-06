Il doppio standard dell’Europa su Israele | critiche su Gaza ma vanno alla conferenza sulle armi del governo Netanyahu

Ilfattoquotidiano.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ipocrisia del mondo intero, ma specialmente europei, è emersa platealmente in occasione della recente conferenza sponsorizzata dal ministero della Difesa israeliano. Al meeting in cui sono state presentate tecnologie testate durante le ultime campagne militari israeliane, soprattutto a Gaza, in Libano e Iran, hanno infatti partecipato i rappresentanti di molti Paesi, tra cui quelli che avevano criticato la sproporzionata reazione di Israele al 7 ottobre contro i civili della Striscia. Nonostante la tregua a Gaza più volte violata dalle Forze di Difesa Israeliane, gli europei sono accorsi per conoscere nei dettagli i nuovi ritrovati bellici israeliani con il pretesto della minaccia russa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il doppio standard dell8217europa su israele critiche su gaza ma vanno alla conferenza sulle armi del governo netanyahu

© Ilfattoquotidiano.it - Il doppio standard dell’Europa su Israele: critiche su Gaza, ma vanno alla conferenza sulle armi del governo Netanyahu

Approfondisci con queste news

Magnifico rettore, perché questo doppio standard su Israele? - In seguito a una mozione del Senato accademico dell’Università di Pisa su Israele e la guerra a Gaza, Alessandra Veronese, docente dell’ateneo, ha inviato questa lettera aperta al rettore, al Senato ... ilfoglio.it scrive

doppio standard dell8217europa israeleIsraele sì, Russia nì: lo sport verso l’addio al doppio standard. Mosca vede la fine dell’isolamento - A quasi quattro anni dall’invasione dell’Ucraina e dalla conseguente esclusione di Russia e Bielorussia dallo sport, le spinte per un ritorno di Mosca nel consesso olimpico sono sempre più forti. Scrive editorialedomani.it

Il doppio standard su Israele, la coscienza su Gaza e il folle arresto in Belgio di due soldati di Tsahal - Due ragazzi israeliani, soldati di Tsahal, sono stati fermati in Belgio e interrogati e minacciati di persecuzione in giudizio per crimini di guerra. Da ilfoglio.it

Russia, l'affondo dell'ambasciata contro il ministro Abodi: “Israele? Usa due pesi e due misure” - L'ambasciata della Federazione Russa in Italia ha attaccato, in un comunicato ufficiale, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, accusandolo di usare "due pesi e due misure" con Israele e la Russia ... Secondo iltempo.it

Un appello ai garantisti muti su Israele: il vostro non è doppio standard, ma faccia come il culo - Come certo sapranno, nel 2016 Israele ha introdotto una legge secondo cui i bambini possono essere imputabili penalmente. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Una volta andava di moda la ‘pace giusta’: ma per Gaza non vale - Quando si parlava del conflitto tra Russia e Ucraina e di possibili soluzioni diplomatiche alla guerra, la “pace giusta” andava fortissimo. Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Doppio Standard Dell8217europa Israele