Il Ddl Delrio | il folle progetto di equiparare antisemitismo e critica a Israele; il ritorno della censura

Alcune osservazioni critiche sul disegno di legge firmato Delrio Merita indubbiamente qualche considerazione critica il delirante disegno di legge a prima firma di Graziano Delrio sul contrasto all'antisemitismo e, in realtà, sulla messa fuorilegge di ogni critica alle politiche di Israele. I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

