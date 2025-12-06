Il cuore di Ardea batte alla Sapienza | Giulia Gogiali vince il primo posto nel concorso nazionale per la donazione di sangue
Ardea, 6 dicembre 2025 – A volte le luci della ribalta accendono storie che brillano due volte: per il successo personale e per il valore collettivo che rappresentano. È la storia di Giulia Gogiali, cittadina di Ardea, che giovedì 4 dicembre ha ricevuto nella prestigiosa cornice dell’ Università La Sapienza di Roma il primo premio del concorso nazionale #UniPerDonare, alla presenza della Rettrice Antonella Polimeni. Un premio nazionale con il cuore di Ardea. Giulia, dottoranda in Marketing e giornalista, ha stupito la commissione con una campagna di comunicazione digitale innovativa, ideata per sensibilizzare gli studenti universitari sull’importanza cruciale della donazione volontaria di sangue. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
