Il ct del Canada Marsch | Vivo in Italia se incontrassi Gattuso

Jessie Marsch, allenatore del Canada, risponde così alla domanda sulla possibile sfida contro l'Italia nel girone del Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il ct del Canada Marsch: "Vivo in Italia, se incontrassi Gattuso..."

Il CT del Canada Marsch su David: “La Juventus scelta giusta. Solo Haaland più forte di lui” - L’allenatore del Canada Jesse Marsch ha presentato così Jonathan David, nuovo acquisto della Juventus, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello ... Segnala gianlucadimarzio.com

L’insolito attacco del CT del Canada all’Argentina in Copa America: “Deve essere multata, scrivetelo” - La selezione nordamericana è scesa in campo nel match che ha aperto la Copa America 2024 contro i campioni in carica ma il ... Si legge su fanpage.it

Il Ct del Canada Marsch sorprende: "Sono un appassionato tifoso del Pisa" - Jesse Marsch, allenatore della Nazionale canadese, ha svelato un dettaglio curioso che riguarda da vicino la Serie A e il Pisa. tuttomercatoweb.com scrive

Canada’s Marsch promises Juventus fans: ‘You won’t be disappointed in Jonathan David’ - Canada head coach Jesse Marsch has described new Juventus star Jonathan David as “an exceptional player”, before promising Bianconeri fans “you won’t be disappointed” by the talented forward. Riporta sports.yahoo.com

Jesse Marsch (ct Canada): "Buchanan avrebbe fatto bene a Milano, ecco perché non ha avuto fortuna" - "Sicuramente sarà una gara interessante, io adesso sono anche un tifoso della Juventus visto che i bianconeri hanno acquistato David e l’Inter ha venduto Tajon Buchanan, quindi farò il tifo per il mio ... Scrive msn.com

Marsch: "Le parole di Trump sul Canada sono un insulto. Da statunitense mi vergogno" - Nel corso della conferenza stampa di presentazione della Final Four della Concacaf Nations League il ct del Canada Jesse Marsch, come il collega del Messico Javier Aguirre, si è trovato a commentare ... Segnala tuttomercatoweb.com