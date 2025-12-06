il covo in viaggio verso lourdes al pellegrinaggio anche la sindaca

Era agosto quando, come ogni anno, si è conclusa l’edizione della Festa del Covo di Campocavallo di Osimo, dedicata nel 2025 alla devozione della Nostra Signora di Lourdes, l’Immacolata Concezione, che ha visto la riproduzione del maestoso santuario a Lei dedicato nei luoghi delle apparizioni a Santa Bernadette, luogo di guarigioni miracolose e meta di milioni di pellegrini ogni anno. Lo scorso ottobre poi il Covo è stato portato da papa Leone che ha benedetto il covo e il mondo che ruota attorno all’agricoltura, oltre a un quadro della Madonna di Campocavallo, e oggi è già partito per Lourdes in un pellegrinaggio cui hanno preso parte diversi fedeli oltre che alcuni maestri del covo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

