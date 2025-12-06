Il Costone sogna l’impresa a Lucca Coach Fattorini | Partita tattica e fisica
Un’autentica prova del fuoco. L’Oleificio Toscani va a Lucca, in casa della seconda forza del campionato, per cercare di mettersi alle spalle il ko interno con Civitanova. Partita sicuramente non facile per il Costone che, al PalaTagliate (inizio ore 18.30), si trova di fronte una squadra in grandissima forma e in striscia positiva da ben 8 partite consecutive. Ma il Costone non si vuole far spaventare: l’obiettivo è quello di tornare a far registrare importanti progressi, come quasi sempre le costoniane sono riuscite a fare in questa prima parte di stagione, e anche un match tosto come quello di Lucca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
