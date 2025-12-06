Il costo di un fallimento | Afghanistan per gli Usa un buco nero da 914 miliardi di dollari

914 miliardi di dollari: questo il costo totale diretto di vent’anni di intervento americano in Afghanistan dopo l’11 settembre 2001. Sono queste le stime che emergono analizzando i dati del rapporto dello Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (Sigar), la struttura del Dipartimento di Stato Usa incaricata di fornire una contabilità sistemica dei costi della missione militare e politica nel Paese centroasiatico durata dal 2001 al 2021. Una guerra lunga e costosa. La guerra più duratura della storia americana si è conclusa con un clamoroso fallimento e con la riconquista dell’Afghanistan da parte dei Talebani, detronizzati nel 2001 dall’operazione Enduring Freedom e tornati al potere dopo una lunga guerriglia contro il governo di Kabul e dopo che proprio il negoziato diretto tra gli Usa e gli studenti coranici nella prima amministrazione di Donald Trump pose il preludio al ritiro statunitense e al disastro consumatosi nell’agosto 2021. 🔗 Leggi su It.insideover.com

