Il cortocircuito della Commissione sulla garanzia della Bce per gli asset russi
La Banca centrale europea si è rifiutata di fornire alla Commissione europea garanzie di liquidità per il progetto di finanziare gli aiuti all’Ucraina tramite il sequestro di 140 miliardi di euro di asset di proprietà delle istituzioni finanziarie pubbliche in Europa, oggi depositati presso Euroclear, ritenendo illegale la mossa. Partita a scacchi sui fondi russi. La manovra, anticipata dal Financial Times, si somma alla presa di posizione critica della stessa Euroclear e al netto contrasto del premier del Belgio, Paese nel cui sistema finanziario i fondi congelati formalmente si trovano, Bart De Weber, ed è stata motivata da una ragione molto chiara: la Bce non può fornire coperture su finanziamenti e prestiti diretti da parte dei governo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
News recenti che potrebbero piacerti
Trump “sapeva delle ragazze”, scrisse Epstein. Cortocircuito nel mondo Maga Ieri i democratici della commissione Vigilanza della Camera americana hanno pubblicato alcune email, tra cui una del 2019, in cui Jeffrey Epstein, scrivendo al giornalista e saggist - facebook.com Vai su Facebook
La Bce rifiuta la garanzia da 140 miliardi per Kiev: il rischio liquidità (e l’impatto sui mercati) - Secondo diversi funzionari, la Bce «ha concluso che la proposta della Commissione europea viola il suo mandato», riporta il Financial Times. Segnala corriere.it
Commissione Ue-Bce, braccio di ferro sui 140 miliardi per l’Ucraina: stallo sulle riserve russe - La Bce si rifiuterebbe di garantire la liquidità necessaria ai governi dell’area euro nell’ipotesi in cui l’intera operazione saltasse e Mosca avesse diritto a reclamare i suoi fondi ... Secondo msn.com
Il Financial Times: 'La Bce rifiuta di fornire garanzie sugli asset russi' - Secondo diversi funzionari, la Bce "ha concluso che la proposta della Commissione europea viola il suo mandato", scrive il foglio britannico sottolineando che "aumentano le difficoltà di Bruxelles nel ... Lo riporta ansa.it
Ucraina, la Bce frena von der Leyen sul prestito da 140 miliardi a Kiev con gli asset russi congelati: “No a garanzie” - La possibilità da parte dell’Unione Europea di concedere un maxi prestito da 140 miliardi di euro all’Ucraina per sostenere lo sforzo bellico nel conflitto contro la Russia, basato sugli asset russi s ... Lo riporta msn.com
Doccia fredda per Bruxelles: la BCE ha detto no alla garanzia sul prestito da 140 miliardi per l’Ucraina - prestito per Kiev: Bruxelles deve ripensare la strategia e i finanziamenti rischiano di rallentare ... Riporta panorama.it
Lo schiaffo della Bce: "Nessuna garanzia" sui 140 miliardi russi per finanziare Kiev - "È vietato dai trattati": la Banca centrale si mette di traverso sull'uso degli asset Mettere le mani sui fondi russi congelati in Europa; ma senza un sequestro formale e fornendo tutte le garanzie de ... Secondo msn.com