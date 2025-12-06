il cortocircuito della commissione sulla garanzia della bce per gli asset russi

La Banca centrale europea si è rifiutata di fornire alla Commissione europea garanzie di liquidità per il progetto di finanziare gli aiuti all’Ucraina tramite il sequestro di 140 miliardi di euro di asset di proprietà delle istituzioni finanziarie pubbliche in Europa, oggi depositati presso Euroclear, ritenendo illegale la mossa. Partita a scacchi sui fondi russi. La manovra, anticipata dal Financial Times, si somma alla presa di posizione critica della stessa Euroclear e al netto contrasto del premier del Belgio, Paese nel cui sistema finanziario i fondi congelati formalmente si trovano, Bart De Weber, ed è stata motivata da una ragione molto chiara: la Bce non può fornire coperture su finanziamenti e prestiti diretti da parte dei governo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

