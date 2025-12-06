Il coro gospel Voices of Joy in tour Sul palco i più bei brani di Natale
Torna anche quest’anno il Winter Tour del gruppo Gospel Voices of Joy, diretto dalla maestra Daniela Peroni, con una serie di concerti in Emilia-Romagna e non solo. La scaletta delle canzoni cambierà ogni serata, tra atmosfere natalizie e tradizionali. Diversi concerti saranno accompagnati dal vivo dalla band, mentre altri saranno su basi realizzate dalla band stessa. La prima delle nove tappe ravennati del Winter Tour 2025 è in programma oggi alle 17 in piazzetta Dante a Russi, con l’accensione dell’albero di Natale. Si prosegue lunedì 8 alle 20.30 al circolo Arci Casablanca di Villanova di Bagnacavallo (via Allegri 2), mentre domenica 14 l’appuntamento sarà al parco Pertini di Riolo Terme (via XXV Aprile 9), con inizio alle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Ascolta la magia del Natale! Lunedì 8 dicembre, nel pomeriggio, potrai ascoltare dal vivo un fantastico Coro Gospel che intonerà i più grandi classici natalizi. Lasciati avvolgere dall'atmosfera unica della musica Gospel e vivi con noi la vera magia delle fes - facebook.com Vai su Facebook
Coro Gospel a MagicLand per il weekend dell'Immacolata ift.tt/BrHVDb7 Vai su X
Il coro gospel Voices of Joy in tour. Sul palco i più bei brani di Natale - Torna anche quest’anno il Winter Tour del gruppo Gospel Voices of Joy, diretto dalla maestra Daniela Peroni, con una serie di concerti in Emilia- Segnala msn.com
Tour gospel per il coro Voices of Joy - Anche quest’anno, a Natale, il gruppo gospel Voices of Joy, diretto da Daniela Peroni, è pronto per esaltare i valori che dovrebbero accompagnare le festività con14 concerti in regione. Riporta ravennawebtv.it
Il coro gospel Voices of Heaven inaugura il presepe alla chiesa della Spina - Sarà il coro gospel "Voices of Heaven", reduce della vittoria all’European Gospel Festival 2024, a inaugurare il presepe allestito alla chiesa della Spina con uno spettacolo che si terrà domani alle ... lanazione.it scrive
Voices of Heaven Gospel Choir presenta il Pisa Gospel Festival 2025 - Doppio appuntamento al Teatro Verdi di Pisa: 16 e 18 dicembre grandi ospiti internazionali e un importante impegno solidale ... Come scrive msn.com
Concerto del coro gospel "Voices of heaven" al cinema Lumiere - Il periodo natalizio si avvicina, e tra gli appuntamenti che ci conducono nell'atmosfera delle feste spicca quello con la musica gospel, magistralmente interpretata dal coro ... Secondo lanazione.it
Gospel, tocca ai Voices of Joy Il coro intonerà canti augurali - Sarà il coro gospel Voices of Joy, diretto da Daniela Peroni, il protagonista dell’appuntamento di oggi alle 18. Riporta ilrestodelcarlino.it