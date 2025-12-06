Il coro gospel Voices of Joy in tour Sul palco i più bei brani di Natale

Torna anche quest’anno il Winter Tour del gruppo Gospel Voices of Joy, diretto dalla maestra Daniela Peroni, con una serie di concerti in Emilia-Romagna e non solo. La scaletta delle canzoni cambierà ogni serata, tra atmosfere natalizie e tradizionali. Diversi concerti saranno accompagnati dal vivo dalla band, mentre altri saranno su basi realizzate dalla band stessa. La prima delle nove tappe ravennati del Winter Tour 2025 è in programma oggi alle 17 in piazzetta Dante a Russi, con l’accensione dell’albero di Natale. Si prosegue lunedì 8 alle 20.30 al circolo Arci Casablanca di Villanova di Bagnacavallo (via Allegri 2), mentre domenica 14 l’appuntamento sarà al parco Pertini di Riolo Terme (via XXV Aprile 9), con inizio alle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

