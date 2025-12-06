Il Como torna sulla Terra | Inter a valanga 4-0 e in vetta per una notte

AGI - Una notte da sola in vetta, aspettando gli impegni di Milan, Napoli e Roma. Nella bagarre d'alta classifica l' Inter di Chivu fa la voce grossa rifilando un 4-0 al Como di Fabregas, che resta a 24 punti, a -6 dai padroni di casa. A San Siro, con i gol di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto, matura la seconda sconfitta stagionale di Nico Paz e compagni, tramortiti dall'inizio arrembante della squadra di Chivu, la più prolifica in Italia nei primi 15' di gioco (6 reti). Il risultato si sblocca infatti all'11'. La prima grande giocata interista di Luis Henrique ispira il gol numero 164 di Lautaro Martinez, che sfrutta la discesa del compagno e deposita in porta col destro, avvicinandosi alle 171 reti di Boninsegna (premiato insieme al Toro da Marotta nel pre-partita) nell'olimpo interista. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Como torna sulla Terra: Inter a valanga (4-0) e in vetta per una notte

