Il Como si arrende all' Inter | a San Siro è un poker nerazzurro

Per i nerazzurri subito arrembanti la sblocca Lautaro all'11' del primo tempo con un tiro di destro dopo un grande contropiede partito dai piedi di Luis Henrique. Dopo il vantaggio dell'Inter il Como cerca subito di reagire senza preò trovare varchi interessanti, nonostante i nerazzurri abbiamo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

