Il Codice della Strada 2.0 e la Giustizia al contrario
Critiche alla riforma del Codice della Strada Il ministro Salvini ha rifatto il Codice della Strada: controlli antidroga ovunque, limiti più rigidi di un collegio dei gesuiti e multe che, per aver fatto i 55 invece dei 50, ti svuotano mezzo stipendio. Perfetto per “fare cassa, fare cassa, fare cassa”. Peccato che la norma più . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Molti automobilisti sostengono che i ciclisti non rispettino il codice della strada, ma quanti automobilisti rispettano questa regola? Quando un uomo in auto incontra un uomo in bici, il primo dovrebbe sempre ringraziare il secondo per aver sottratto un'altra vettu
Nuovo codice della strada: calo del 20% delle vittime e del 5,5% degli incidenti - Nei primi tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada, i dati di Polizia di Stato e Carabinieri registrano risultati positivi:
Incidenti, calo del 5,5% grazie al nuovo codice della strada. Meno 20% di vittime - C'è un calo importante degli incidenti stradali dopo l'introduzione del nuovo codice della strada.
