Il caso dell’ex hotel Campagnola Bloccato il tenativo di sgombero
Nuovo sgombero ed ennesima sospensione per l’ex hotel Campagnola. Ieri mattina carabinieri e polizia locale con uno schieramento massiccio si sono presentati nell’edificio che si trova lungo la provinciale Sordio-Bettola che è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni delle forze dell’ordine in sicurezza, e sono partite le operazioni di sgombero. Molte delle persone all’interno erano già state allontanate senza problemi di ordine pubblico alla presenza anche di mezzi per il soccorso sanitario. Dopo alcune ore però è arrivato lo stop e il rinvio dell’esecuzione dello sfratto ormai in fase avanzata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
