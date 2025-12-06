Il cantautore Lens | La musica dopo il coma Le mie Favole d’amore

L’ultimo singolo si intitola ‘Favole’, è uscito a mezzanotte dopo un lungo periodo di gestazione. "Si ispira alla relazione che ho avuto con una ragazza". Che sollievo stringere una mano: "Mi permetteva di fuggire", dice Lens, cantautore bolognese. Fuggire da una riabilitazione durissima dopo l’ incidente stradale che cinque anni fa lo ha mandato in coma. Si è svegliato dopo un mese, sentendo il messaggio vocale di un amico: "Hai più coraggio di quello che credi". Oggi Alessandro Lenzi ha 30 anni e torna a dedicarsi alla musica con un progetto realizzato nello storico studio della Fonoprint assieme al manager Sauro Moretti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

