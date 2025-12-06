Il cammello che sorseggia birra il procione coi postumi da sbornia e la foca al pub | il bar tour dei tre animali è virale sul web video

Un cammello che degusta birra, il procione ubriaco in liquoreria, e la foca che irrompe al pub: le ultime cronache zoologiche internazionali – e relativi esilaranti video, virali sui social – ci regalano un incredibile tour etilico in tre tappe e tre diversi esemplari alle prese con vizi e vezzi alcolici che per qualche ora hanno trasformato bar, pub e locande varie in inediti palcoscenici naturalistici per alcolisti anomali. La prima tappa del nostro viaggio intorno l’inaspettato ci porta allora al Bogan Gate Pub in Australia, dove la frase “un cammello entra in un bar” è passata da barzelletta polverosa, a realtà documentata in alta definizione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

