Il boom di vendite per Passaggio al bosco? È abbastanza evidente | Scatarzi risponde col sorriso alla serrata antifascista video
«È vero che avete avuto un incremento di vendite molto alto negli ultimi giorni?». Nella ressa di cronisti che si è ritrovata intorno allo stand di Passaggio al bosco, a “Più libri Più liberi”, c’è stato chi ha rivolto la domanda diretta a Marco Scatarzi, l’editore finito nel mirino della “compagnia dei censori”, che ne avrebbe voluto il bando dalla manifestazione. «Bè, è abbastanza evidente», ha risposto lui, protendendo le braccia nella direzione di ciò che stava avvenendo a ridosso del suo spazio espositivo. Un colpo d’occhio impressionante, con una folla fitta assiepata nella corsia fin quasi all’ingresso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
In Europa ha fatto il boom di vendite, ma in Italia è un fantasma ift.tt/0Qda1Ro Vai su X
Natale difficile per i negozi di abbigliamento Black Friday, saldi anticipati e boom delle vendite online stanno mettendo in crisi i negozi di vicinato, che chiudono sempre più spesso. ? Il presidente Giammaria Zanzini avverte: «Black Friday, saldi, vendite on - facebook.com Vai su Facebook