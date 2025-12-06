«È vero che avete avuto un incremento di vendite molto alto negli ultimi giorni?». Nella ressa di cronisti che si è ritrovata intorno allo stand di Passaggio al bosco, a “Più libri Più liberi”, c’è stato chi ha rivolto la domanda diretta a Marco Scatarzi, l’editore finito nel mirino della “compagnia dei censori”, che ne avrebbe voluto il bando dalla manifestazione. «Bè, è abbastanza evidente», ha risposto lui, protendendo le braccia nella direzione di ciò che stava avvenendo a ridosso del suo spazio espositivo. Un colpo d’occhio impressionante, con una folla fitta assiepata nella corsia fin quasi all’ingresso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il boom di vendite per Passaggio al bosco? «È abbastanza evidente»: Scatarzi risponde «col sorriso» alla serrata antifascista (video)