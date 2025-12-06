Il Bisonte Firenze chiude il girone di andata sul parquet di Novara
FIRENZE – Si chiude domani il girone d’andata de Il Bisonte Firenze, che è atteso alle 16 al Pala Igor di Novara dalla Igor Gorgonzola Novara, per la tredicesima giornata della serie A1 Tigotà. Per le bisontine, reduci da quattro ko di fila, si tratta di una sfida da approcciare senza grosse pressioni, contro una delle big del campionato: la squadra allenata da ‘mister secolo’ Lorenzo Bernardi – con ben sette ex Firenze in rosa – è attualmente quinta, ma con una vittoria piena potrebbe girare la boa al terzo o al quarto posto, con tutte le conseguenze positive del caso nel tabellone della Coppa Italia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
