Iker Guarrotxena espulso per l'intimo del colore sbagliato prima del fischio d'inizio | regola 21.1

Vicenda surreale in India: il capitano del Goa Iker Guarrotxena si è visto contestare dall'arbitro il colore degli shorts indossati sotto i pantaloncini della divisa della squadra. Costretto a cambiarli per la violazione della regola 21.1 delle 'FIFA Equipment Regulations', l'attaccante spagnolo è stato espulso dal direttore di gara per la sua protesta volgare. Il tutto è avvenuto ancora prima che iniziasse la semifinale della Supercoppa indiana, nel tunnel verso il terreno di gioco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

