Idrogeno made in Umbria la Regione vara le linee guida e i luoghi | Entro il 2026 attendiamo 12 progetti

Entro giugno 2026 la Regione Umbria spera di avere sul tavolo di "governo" almeno 12 progetti definitivi di produzione di idrogeno con tanto di indicazione territoriale (che deve essere tra quelle previste), con una capacità media compresa tra 1 e 5 MW ciascuno. Per incentivare le proposte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha visitato il cantiere Hydra della multinazionale Rina a Castel Romano, una mini-acciaieria progettata per sperimentare l’idrogeno in tutte le fasi del ciclo dell’acciaio. Al centro del progetto, si legge in u - facebook.com Vai su Facebook

10 milioni di euro all’Umbria per la produzione di idrogeno - L’avviso “Progetto Bandiera” prevede la creazione di due graduatorie distinte, ciascuna con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro: Progetti per la produzione di idrogeno verde: basati su fonti ... Come scrive iltamtam.it

Progetto per bio-idrogeno in aree industriali dismesse - La Giunta regionale dell'Umbria ha approvato, con voto unanime, le linee guida per l'emanazione dell'avviso pubblico "Progetto Bandiera", un'iniziativa strategica volta a promuovere la produzione di i ... Scrive ansa.it

A Terni l'Umbria Hydrogen Day - Si è tenuto all'Hotel Valentino di Terni "Umbria Hydrogen Day", riunendo istituzioni, imprese, università e centri di ricerca per delineare lo sviluppo della filiera dell'idrogeno nella nostra regione ... Secondo ansa.it

L'Umbria sceglie l'idrogeno - A breve verrà pubblicato l'avviso della Regione per sostenere progetti nelle aree dismesse, grazie a un finanziamento ministeriale ... Lo riporta rainews.it

Umbria Hydrogen Day: a Terni l’evento che punta ad aprire la strada a filiera dell’idrogeno in Umbria - (FERPRESS) — Perugia, 3 DIC – Si è tenuto presso l’Hotel Valentino di Terni “Umbria Hydrogen Day”, riunendo istituzioni, imprese, università e centri di ricerca per delineare lo sviluppo della filiera ... Scrive ferpress.it

Piano energetico, la Regione insieme all'Unipg alza il sipario su "Umbria Hydrogen": opportunità e futuro - la propria volontà di diventare un territorio capace di produrre, utilizzare e integrare l’idrogeno nei proprie settori economici e della mobilità ... Segnala perugiatoday.it