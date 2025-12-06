Quando l’impresa è una storia di famiglia, ha radici solide che guardano al futuro. Anche se i passaggi generazionali rappresentano il momento più delicato. È stato detto chiaramente ieri all’evento nell’Aula Foscolo dell’Università organizzato da “Il Ticino“ in partnership con Bper Banca. Molte le storie familiari raccontate da giovani imprenditori chiamati a raccogliere l’eredità del passato. Come Marco Bianchi della De Lama, azienda di San Martino Siccomario fondata nel 1949 e oggi alla terza generazione: "Otto anni fa l’azienda il fatturato era di 12 milioni, oggi di 25 e puntiamo ai 50. Reinvestiamo per migliorare la produzione e le condizioni di lavoro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I rampolli raccontano l’impresa: "Siamo come nani riconoscenti in spalla a chi è venuto prima"